Veertien aspirant-militairen tussen zestien en achttien jaar zijn woensdagochtend gewond geraakt bij een blikseminslag op een militair oefenterrein in Ossendrecht.

Een persoon raakte zwaargewond. Hij is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

Over de aard van de verwondingen kan de Marechaussee nog geen mededelingen doen. De andere leerlingen zijn met lichte verwondingen voor controle naar het ziekenhuis overgebracht.

De blikseminslag vond volgens Omroep Brabant rond 8.30 uur plaats. Ze werden tijdens de oefening verrast door de bliksem.

Marechaussee weet nog niet of er onderzoek wordt ingesteld

De tieners waren op het terrein in het kader van hun opleiding Veiligheid & Vakmanschap (VeVa). Daarbij combineren jongeren een mbo-opleiding met praktijkweken bij de marine, landmacht en luchtmacht.

Ze zijn daarmee verzekerd van een stage bij een van de krijgsmachtonderdelen en worden voorbereid op een functie bij Defensie.

Minister Bijleveld reageert geschrokken op incident

Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft via Twitter geschrokken gereageerd op het nieuws. "De prioriteit ligt nu bij de beste zorg en opvang van de gewonden", meldt de bewindsvrouw.

In grote delen van het land geldt woensdag code geel voor onweer en hagel. De Marechaussee kan nog niet zeggen of er een onderzoek naar het incident is ingesteld. Ook Defensie kan niet zeggen of is overwogen de oefening vanwege het zware weer af te gelasten.