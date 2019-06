Een agent is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van zes maanden voor het mishandelen van Mitch Henriquez met de dood tot gevolg. Een tweede agent werd volledig vrijgesproken.

De agent die veroordeeld is, is degene die in 2015 de nekklem toepaste bij Henriquez. "Een onmisbare schakel in het overlijden van de man", aldus het gerechtshof.

Het hof oordeelde dat de vrijgesproken agent, die DH02 wordt genoemd om zijn anonimiteit te waarborgen, geweldhandelingen toepaste die "proportioneel" waren.

DH02 drukte Henriquez op de grond, sloeg hem in zijn gezicht en gebruikte pepperspray. Dit gebeurde vlak nadat de man zich hevig had verzet.

Door het verzet waren de handelingen van DH02 volgens het gerechtshof rechtmatig vanuit zijn functie als agent. Ook is geconstateerd dat zijn handelingen niet langdurig van aard waren en alleen waren bedoeld om Henriquez' verzet te breken.

Geen sprake van medeplegen

Belangrijk in het oordeel is dat het hof de handelingen van de agenten niet in onderlinge samenhang veroordeelt. Er is dus geen sprake van medeplegen, zoals wel ten laste was gelegd.

Volgens het hof is het goed mogelijk dat DH02 "in alle hectiek niet heeft gezien dat DH01 een nekklem toepaste".

Dankzij de beelden van de aanhouding en de getuigenverklaringen stelt het hof wel vast dat de nekklem werd toegepast aan het begin van de aanhouding en duurde tot het einde van de arrestatie.

Dit duurde volgens het hof te lang en komt dus neer op buitenproportioneel geweld. "Daarnaast is met aanzienlijke mate van waarschijnlijkheid vast te stellen dat de nekklem tot de dood van Henriquez heeft geleid en dus verwijtbaar is."

Gerechtshof noemt nazorg Henriquez laakbaar

Het gerechtshof merkte op dat aan het einde van de aanhouding van Henriquez er niet adequaat is opgetreden. De man was buiten bewustzijn, maar werd niet direct vervoerd naar het ziekenhuis.

"De situatie was niet dusdanig dreigend dat er niet ter plekke zorg geboden had kunnen worden", aldus de voorzitter.

Richard Korver, advocaat van de nabestaanden, merkte na de zitting op dat de agenten nog vervolgd kunnen worden voor het niet nakomen van hun zorgplicht. Die beslissing is aan het Openbaar Ministerie (OM).

OM had tegen beide agenten beroepsverbod geëist

Het OM eiste tegen beide agenten in hoger beroep een voorwaardelijk celstraf van zes maanden en een ontzetting uit het politieambt van twee jaar.

Het gerechtshof liet weten het OM wat betreft het geëiste beroepsverbod niet te volgen. Of er cassatie tegen de uitspraak wordt ingesteld is nog niet duidelijk.

De nabestaanden van Henriquez reageerden erg aangeslagen op de uitspraak. Korver benadrukte daarnaast verbijsterd te zijn over de constatering van het hof dat de publiekelijke verantwoording van de agenten als strafvermindering werd aangemerkt.

De agenten zijn het hele proces anoniem gebleven en zaten afgeschermd.

Man aangehouden tijdens muziekfestival in Den Haag

Henriquez werd op 27 juni 2015 aangehouden tijdens een muziekfestival in het Zuiderpark in Den Haag. Hij riep meermaals dat hij een wapen op zak had en greep daarbij naar zijn kruis. De 42-jarige Arubaan werd na meerdere waarschuwingen door in totaal vijf agenten gearresteerd.

Henriquez verzette zich tegen zijn arrestatie, waarop de politieagenten geweld toepasten. In het geval van deze twee agenten werd dat verwijtbaar geacht.

De mannen werden in eerste aanleg door de rechtbank tot zes maanden voorwaardelijk veroordeeld. De agenten gingen hiertegen in beroep.