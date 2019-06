Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Sjonny W., omdat justitie hem schuldig acht aan het ombrengen van drie vrouwen en het wegmaken van het lichaam van een van die slachtoffers (Sabrina Oosterbeek). Moord kan in alle gevallen niet bewezen worden.

"Naar een motief kan alleen worden geraden", aldus de officier van justitie op zitting. "Wel is duidelijk dat twee slachtoffers als oud vuil zijn gedumpt."

Het OM zegt dat niet aan de maatschappij is uit te leggen dat W. onbehandeld zou kunnen vrijkomen en vroeg daarom ook om tbs.

Deskundigen hebben een antisociale persoonlijkheidsstoornis vastgesteld bij de man en ook was er sprake van overmatig gebruik van cocaïne en alcohol. Hoewel er volgens experts geen causaal verband tussen de stoornissen en de delicten is vast te stellen, hoeft dat volgens het OM geen reden te zijn om geen tbs op te leggen.

Verdachte aangehouden na verdwijning Oosterbeek

W. werd in juni 2017 aangehouden na de verdwijning van Sabrina Oosterbeek. Het lichaam van de vrouw werd ondanks verschillende zoektochten nooit gevonden.

De vrouw was in de nacht van 7 op 8 maart op bezoek bij W. om drugs te scoren. Ze is daarna nooit meer gezien. Het OM gaat ervan uit dat de man haar heeft gedood en haar lichaam heeft laten verdwijnen.

De man was voor de verdwijning van Oosterbeek ook al in beeld bij de politie vanwege de moorden op Monique Roossien in 2003 en Mirela Mos in 2004. In 2016 werd namelijk met verbeterde technieken opnieuw DNA-onderzoek gedaan. Daarbij werden sporen van W. aangetroffen.

Het lichaam van Mos werd op 15 november 2004 gevonden. Haar lichaam was in stukken gesneden en verdeeld over vuilniszakken. Op een van die zakken zat een DNA-spoor van de man.

Getuigen zagen verdachte lopen met vuilniszakken

W. ontkent niet dat hij de laatste nacht voor Mos' verdwijning met haar heeft doorgebracht, maar stelt dat de prostituee daarna is vertrokken. Dit was enkele dagen voor de vondst van haar lichaam.

Het OM noemt dit ongeloofwaardig. Buren van de man hebben hem met vuilniszakken zien lopen en een getuige zegt dat het in de woning van W. behoorlijk stonk rond de verdwijning van Mos. Ook zou de muur van de badkamer toen rood zijn geverfd.

In de auto van Mos werd verrassend genoeg een minuscuul bloedspoor van Roossien aangetroffen. Nader onderzoek naar het lichaam van de vrouw leverde een spermaspoor van W. op.

Ook in de zaak van Roossien gaat het OM ervan uit dat W. haar heeft gedood.