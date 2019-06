Het KNMI waarschuwt woensdag voor zware onweersbuien in heel Nederland. Woensdagochtend trekken er al onweersbuien over een groot deel van het land.

De ochtend begon in het grootste deel van het land rustig met opklaringen en zon. Alleen in de drie provincies in het zuidwesten kwamen forse regen- en onweersbuien voor. In de loop van de ochtend trekken die buien over het midden van het land richting het noordoosten.

In een vakantiepark in het Zeeuwse Cadzand woedde korte tijd brand in een woning door blikseminslag, meldt Veiligheidsregio Zeeland.

In de middag is de kans op onweer en hagel in het hele land groot. Voor de buien uit stijgt de temperatuur naar 24 tot 30 graden.

Later draait de wind naar het zuidwesten en neemt die in kracht toe. Code geel voor het hele land geldt vanaf 13.00 uur tot middernacht.

Hagel gaat vermoedelijk gepaard met windstoten

Aan zee koelt het snel af en met name landinwaarts kunnen er in de middag en avond stevige buien en onweersbuien ontstaan.

Ook is er kans op hagel. De buien gaan mogelijk gepaard met windstoten tot 75 kilometer per uur.

Op donderdag vallen er nog enkele buien en is het duidelijk minder warm.

Weercodes

Het KNMI hanteert internationale waarschuwingskleuren om de invloed van gevaarlijk weer aan te geven. Die codes kunnen voor alle weersomstandigheden worden gebruikt. Bij onder meer neerslag, wind, onweer en uitzonderlijke temperaturen kunnen codes worden afgegeven.

Code groen: geen bijzonderheden

Code geel: mogelijk kans op gevaarlijk weer, wees alert

Code oranje: grote kans op gevaarlijk weer, wees voorbereid

Code rood: weeralarm voor extreem weer met veel impact

Komende 5 dagen Max. Min. Wind Donderdag 20° 14° W 3 Vrijdag 20° 11° W 3 Zaterdag 21° 9° NO 3 Zondag 26° 12° O 3 Maandag 29° 16° ZO 3

