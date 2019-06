De politie in Rotterdam heeft dinsdag twee mannen aangehouden op verdenking van het financieren van terrorisme. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). De twee verdachten zouden financiële steun hebben verleend aan de jihadreis van eerder opgepakte verdachte.

Het gaat om twee mannen die woonachtig zijn in Rotterdam en 23 en 25 jaar oud zijn. De politie heeft bij de doorzoeking van een woning onder meer telefoons in beslag genomen.

De 24-jarige Rotterdamse ontvanger van de financiële steun werd op 31 december aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een terroristisch misdrijf. Hij werd gearresteerd in de Rösener Manzstraat in de wijk Delfshaven, waar hij op bezoek was. Kort daarna doorzochten agenten zijn woning aan de Diergaardesingel, in de buurt van treinstation Rotterdam Centraal. Daar trof de politie diverse gegevensdragers aan, maar geen wapens of explosieven.

De verdachte zou tussen 2016 en 2017 in Syrië zijn geweest. Hij zit sinds zijn aanhouding in december in voorlopige hechtenis. Op 5 juli is er bij de rechtbank Rotterdam een tweede zitting in de zaak.