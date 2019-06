Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag achttien jaar cel geëist tegen een 23-jarige man voor het doodsteken van zijn 22-jarige ex in een villa in Hilversum. De verdachte zou de vrouw vorig jaar juli meer dan twintig keer hebben gestoken in haar woning.

Het OM denkt dat het beëindigen van de relatie het motief was voor de moord.

"Op 6 juli appte ze een nichtje met wie ze goed bevriend was, dat de man al drie dagen bij haar was, dat hij haar irriteerde en dat hij zo weg zou gaan. Vermoedelijk heeft hij dit appgesprek gelezen toen zij onder de douche stond, en haar in woede doodgestoken", aldus de officier van justitie tijdens een zitting in de zaak.

Haar lichaam werd op 9 juli gevonden, maar vermoedelijk was ze toen al een paar dagen dood. De man, Kelvin M., probeerde zichzelf op 6 juli van het leven te beroven door op de A27 voor een auto te springen.

De man leerde haar kennen toen hij als klant binnenkwam bij een privéhuis in Rotterdam, waar zij als prostituee werkte. Na het beëindigen van de relatie verbleef hij uiteindelijk bij haar in de woning omdat hij problemen had in zijn eigen woonplaats, schetst het OM.

Man zegt uit noodweer te hebben gehandeld

De man heeft zelf verklaard dat de vrouw hem "opeens" aanviel toen hij onder de douche stond. Hij zou uit noodweer gehandeld hebben. Het OM vindt dit niet waarschijnlijk vanwege de verwondingen op het lichaam van de vrouw, het ontbreken van het wapen en de gedachte dat het motief bij de man lag.

Het OM vindt moord bewezen omdat de man al "een tijd kwaad was" dat hij de woning moest verlaten. De verdachte heeft niet meegewerkt aan persoonlijkheidsonderzoek. "Als hij zijn verantwoordelijkheid niet neemt, moet gevreesd worden voor herhaling", aldus het OM.

Op het graf van de vrouw is een USB-stick gevonden met hierop informatie van een anoniem persoon, zo bleek eerder dit jaar. Deze persoon schrijft dat M. nooit uit noodweer gehandeld kan hebben. Het is niet bekend wie deze persoon is en hoe degene aan deze informatie is gekomen.

Wil je praten over zelfmoord, ga dan naar 113.nl of bel met de hulplijn voor Zelfmoordpreventie: 0900-0113.