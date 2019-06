Negentien personen op het Sintermeertencollege in Heerlen hebben dinsdag gezondheidsklachten opgelopen nadat een aantal leerlingen met pepperspray had gespoten. Het pand werd uit voorzorg ontruimd, omdat niet direct duidelijk was om wat voor stof het ging.

Een penetrante geur werd rond 11.30 uur waargenomen op de begane grond in de oostvleugel. Deze vleugel werd ontruimd, maar kon anderhalf uur later weer worden vrijgegeven.

Negentien personen zijn door ambulancepersoneel behandeld, meldt een woordvoerder van de brandweer Zuid-Limburg. Zij hadden last van hun ogen en luchtwegen.

Volgens de zegsman gaan de gezondheidsklachten vanzelf weer over. "Voor mensen met klachten betekent zich geen lange termijneffecten. Prikkelende ogen kunnen zich met name met haren wassen echter nog even voordoen."

Als gevolg van het incident, waar de school "passende maatregelen" voor gaat treffen", gaan de lessen en toetsen van dinsdag niet door. Alle leerlingen zijn naar huis gestuurd. Alleen de toetsen van de eindexamenkandidaten gaan door.