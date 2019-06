Het gerechtshof in Den Haag houdt het civiele verbod op motorclub Satudarah in stand, blijkt dinsdag uit de uitspraak in het hoger beroep in de zaak. De motorclub moet volgens het hof worden ontbonden.

Het hof oordeelt in navolging van de rechtbank dat het voortbestaan van Satudarah een gevaar voor de openbare orde zou vormen.

Ook Saudarah en Supportcrew 999, twee aan Satudarah gelieerde supportclubs, zijn verboden.

De supportclub Yellow Snakes wordt niet ontbonden, omdat het hof niet bewezen acht dat deze club een onderdeel van Satudarah is. "Yellow Snakes heeft een meer zelfstandige positie en wordt niet door dit verbod getroffen", aldus het hof.

Uit het vonnis blijkt dat het bestuur van Satudarah "op verschillende momenten zelf leiding heeft gegeven aan strafbaar handelen van de leden".

De rechtbank verbood Satudarah al eerder. Maar door in beroep te gaan, bleef dat verbod niet van kracht. Satudarah is pas verboden als het vonnis onherroepelijk is. Er kan mogelijk nog cassatie worden ingesteld.

Justitie boekt meerdere winsten

Het Openbaar Ministerie (OM) laat weten tevreden te zijn met het vonnis, maar wil de uitspraak over Yellow Snakes voorleggen aan de Hoge Raad.

Justitie heeft meerdere winsten geboekt in het gevecht tegen motorclubs. Zo werd motorclub Hells Angels vorige maand verboden en werd Bandidos Holland eerder een civiel verbod opgelegd. De zogeheten chapters van Bandidos kunnen wel blijven bestaan.