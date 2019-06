Sjonny W. (46) heeft dinsdag verklaard dat zijn laatste ontmoeting met Sabrina Oosterbeek "een avond van vele was". Het was de laatste avond voor haar verdwijning. De man die terechtstaat voor drie moorden, waaronder die op Oosterbeek, ontkent alle betrokkenheid.

Oosterbeek verdween in maart 2017 en was in de nacht van haar vermissing bij W. thuis. Daar gebruikte ze drugs en hadden ze seks.

De man zei dinsdag dat hij de vrouw in de ochtend van 8 maart zijn appartement heeft uitgelaten en dat hij niet weet wat er verder met haar is gebeurd.

De man was in bezit van de fiets van Oosterbeek, maar zegt deze van haar te hebben overgekocht. De vrouw was verslaafd aan drugs en W. zou haar regelmatig geld hebben gegeven in ruil voor seks. Het was volgens de man ook niet de eerste keer dat hij een fiets van haar kocht.

Oosterbeek ondanks zoektochten nooit gevonden

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt dat W. Oosterbeek heeft gedood en haar lichaam heeft laten verdwijnen. De vrouw is ondanks verschillende zoektochten nooit gevonden.

Twee mede-gedetineerden van W. hebben verklaard dat de man tegenover hen heeft gezegd betrokken te zijn geweest bij de dood van Oosterbeek.

De man wordt ook verdacht van het ombrengen van nog twee vrouwen. Het gaat om Monique Roossien (26) in 2003 en Mirela Mos (30) in 2004.

Het lichaam van Roossien werd onder aan een dijk langs het IJmeer in Amsterdam aangetroffen. Een jaar later werd het lichaam van Mos in stukken in meerdere vuilniszakken in Amsterdam gevonden.

Man in beeld als verdachte door DNA-onderzoek

De man kwam door DNA-onderzoek in 2016 concreet beeld in als verdachte. Zo werd een spoor van hem aangetroffen op een van de vuilniszakken waarin de lichaamsdelen van Mos zijn gevonden.

Bij onderzoek in de auto van Mos werd een minuscuul bloedspoor veiliggesteld. Dat bleek opvallend genoeg van Roossien te zijn. Volgens het OM is W. de enige connectie tussen de twee vrouwen.

De man verklaart dat hij ook met deze twee vrouwen seks heeft gehad. De omgang met hen zou lijken op zijn relatie met Oosterbeek.