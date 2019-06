De man die maandagavond is doodgeschoten op de Papaverweg in Amsterdam-Noord is de sportschoolhouder Saban Berk.

De sportschoolhouder werd rond 21.20 uur onder vuur genomen. Hij werd zwaargewond aangetroffen, maar medische hulp mocht niet baten. Berk overleed ter plaatse.

In Zaandam is later op maandagavond een zilverkleurige BMW gevonden die leek op de vluchtauto die de schutter gebruikt heeft. Het voertuig heeft een Belgisch kenteken.

Volgens Het Parool gaf Berk bokstraining in een sportschool in Amsterdam-Noord. Hij huurde een ruimte waarin hij les gaf aan vechtsporters van alle leeftijden.

Het slachtoffer kwam in oktober 2014 in het nieuws, omdat hij naar eigen zeggen vaak werd aangezien voor Saban B., een nog altijd voortvluchtige vrouwenhandelaar. Hij zou niet alleen dezelfde voornaam hebben, maar ook qua uiterlijk gelijkenissen vertonen. Het is niet bekend of dit te maken heeft met de schietpartij.

Berk liet aan onder meer aan AT5 weten dat hij vaak moest uitleggen dat hij niet Saban B. was. Hij zei het tegenovergestelde van de vrouwenhandelaar te zijn. "Ik geef cursussen zelfverdediging aan meisjes."