Dinsdag wordt het zomers warm met 23 tot 29 graden. Het is vrij zonnig met in de loop van de dag weer stapelwolken. Mogelijk valt er in de middag langs de oostgrens een regen- of onweersbui.

In de ochtend zijn er zonnige perioden maar ook velden sluierbewolking en geleidelijk ontstaan er stapelwolken. Later in de middag zou er in het oosten en noordoosten een zeer lokale bui kunnen ontstaan.

De maximumtemperatuur varieert van 24 graden op de Wadden tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind is zwak en komt uit uiteenlopende richtingen.

's Avonds komt de wind uit richtingen tussen noordoost en oost en neemt toe naar matig aan de kust en op het IJsselmeer.

In de nacht naar woensdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af en neemt de kans op een (onweers)bui van het zuidwesten uit geleidelijk toe. Hierbij kunnen eerst ook nog windstoten voorkomen.