Een persoon is maandagavond omgekomen bij een schietpartij in Amsterdam-Noord. De schutter is op de vlucht geslagen, meldt de politie.

De schietpartij vond rond 21.20 uur plaats. Het slachtoffer werd in eerste instantie zwaargewond aangetroffen op de Papaverweg. Meerdere ambulances, brandweerwagens en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen, maar medische hulp mocht niet meer baten.

Later op de avond is in Zaandam een zilverkleurige BMW aangetroffen, "gelijkend op het voertuig dat is gezien bij het schietincident", meldt de politie. Vermoedelijk is de verdachte daarmee weggereden. De omgeving van de Wibautstraat in Zaandam is afgezet en de politie is ook daar een onderzoek gestart.

Eerder vroeg de politie via Burgernet om uit te kijken naar de BMW met een Belgisch kenteken. De politie zette ook een helikopter in om de verdachte te vinden.