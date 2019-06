In Berkel en Rodenrijs woedde maandag een zeer grote brand. Een meubelzaak, kringloopwinkel, woning en garage zijn hierdoor verwoest, aldus de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De brand ontstond rond 14.30 uur in de meubelzaak aan de Veilingweg en is daarna overgeslagen naar de kringloopwinkel, woning en garage. Sinds ongeveer 20.00 uur is het vuur onder controle. Sindsdien wordt er nageblust.

De rook was in de wijde omgeving te zien, onder meer in Rotterdam en Den Haag. Aan het begin van de avond was de rookontwikkeling flink afgenomen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Drie omstanders zijn behandeld nadat zij rook hadden ingeademd. Een van hen is voor verdere zorg naar het ziekenhuis gebracht. Dat geldt ook voor een van de twee brandweermedewerkers die vanwege de zomerse temperaturen door de hitte waren bevangen.

Vooral veel overlast in wijk Zoetermeer

De rook trok richting het noorden. Vooral de wijk Rokkeveen in Zoetermeer had hier volgens de veiligheidsregio last van.

Er is een NL-Alert verstuurd naar inwoners van de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer. Wie last heeft van rook- of stankoverlast krijgt het advies deuren en ramen te sluiten. Ook wordt geadviseerd de automatische ventilatie uit te schakelen.

Tijdelijk hinder voor metroverkeer

Vanwege de brand werd metrolijn E (RandstadRail) deels stilgelegd. Tussen de stations Meijersplein en Pijnacker Zuid reden urenlang geen metro's. Er reden wel pendelbussen.

Er werd door de hulpdiensten opgeschaald naar GRIP 2. Dat gebeurt alleen als een incident gevolgen heeft voor de omgeving en er wordt gesproken van een regionaal effectgebied. Verschillende hulpdiensten werken samen bij de bestrijding van de brand. Ook een brandweerwagen van Rotterdam The Hague Airport kwam ter plaatse.