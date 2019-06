Een zeer grote brand is maandagmiddag uitgebroken in Berkel en Rodenrijs. De rook is in de wijde omgeving te zien, zo ook in Rotterdam en Den Haag.

Bij de brand aan de Veilingweg komt veel rook vrij, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Omwonenden die last hebben van de rookontwikkeling, wordt aangeraden de deuren en ramen te sluiten.

De veiligheidsregio meldt dat de brand is uitgebroken bij een kringloopwinkel. Op foto's is te zien dat de naastgelegen meubelzaak grotendeels in brand staat.

Vanwege de brand is de RandstadRail stilgelegd. Het is niet duidelijk wanneer er weer metro's rijden tussen Rotterdam en Den Haag. Voor meer informatie hierover verwijst de veiligheidsregio naar vervoerder RET.

Er is opgeschaald naar GRIP 2. Dat gebeurt alleen als een incident gevolgen heeft voor de omgeving en er wordt gesproken van een regionaal effectgebied. Verschillende hulpdiensten werken samen bij de bestrijding.