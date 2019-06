Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de rechtbank verzoeken om Benaouf A. zijn volledige straf voor betrokkenheid bij een liquidatie te laten uitzitten, omdat hij een helikopterkaping zou hebben uitgelokt waarmee hij moest worden bevrijd uit de gevangenis. Dat bevestigt een woordvoerder maandag na berichtgeving in Het Parool.

Het OM is ervan overtuigd dat het in oktober 2017 de bedoeling was om A. met een helikopter te bevrijden uit de gevangenis in Roermond. Ontsnappen is niet strafbaar, maar de voorbereidingen daartoe zijn dat wel.

Dit ziet justitie als overtreding van de voorwaarden voor zijn voorlopige invrijheidstelling. De man kreeg in 2016 in hoger beroep twaalf jaar cel opgelegd voor een moord op een rivaal in Antwerpen. De laatste vier jaar mocht A. normaal gesproken in vrijheid uitdienen.

Van een ontsnapping is het nooit gekomen, omdat de politie op de hoogte was van de plannen om een helikopter te kapen. Daarmee moest A. volgens justitie van de luchtplaats van de gevangenis worden gehesen.

Poging tot kapen helikopter niet bewezen

De rechtbank van Amsterdam oordeelde in november vorig jaar dat door het ingrijpen van de politie niet bewezen kon worden dat de in totaal negen verdachten daadwerkelijk de helikopter wilden kapen en iemand wilden bevrijden.

"Omdat de politie de mannen aanhield voordat sprake was van een begin van de uitvoering, kan de poging tot kaping en bevrijding bij geen van de verdachten bewezen worden", staat in het vonnis te lezen.

Vijf mannen werden volledig vrijgesproken en vier mannen werden veroordeeld tot celstraffen van 2,5 jaar voor het voorbereiden van de kaping.

Benaouf A. niet apart vervolgd voor het uitlokken van bevrijding

Ondanks deze uitspraak denk het OM de rechter ervan te kunnen overtuigen dat A. zijn ontsnapping heeft uitgelokt. Voor die verdenking wordt A. overigens niet strafrechtelijk vervolgd.

De zitting over de voorlopige invrijheidstelling vindt plaats op 28 juni.