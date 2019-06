Stichting Strijd tegen Misbruik heeft maandag aangifte gedaan tegen twee bestuursleden van de ontbonden Vereniging Martijn wegens het verheerlijken van pedofilie en het bagatelliseren van de gevaren van seksuele handelingen met kinderen.

Dit melden de Stichting Strijd tegen Misbruik en advocaat Yme Drost aan NU.nl.

Uit het onderzoek van de stichting is gebleken dat de bestuurders websites beheren waarop onder meer teksten over pedofilie staan. Zo staat er dat alleen het kijken naar foto's niet illegaal zou moeten zijn, zelfs als hier geen toestemming van de kinderen voor is verkregen.

Ook wordt iedereen die vóór pedoseksualiteit is opgeroepen zich aan te melden voor een mailinglijst, zodat "gedachten gedeeld kunnen worden". "Ook kunnen we elkaar op de hoogte houden van het laatste nieuws", staat op de site.

Verderop staat: "Als je het ermee eens bent dat seks tussen volwassenen en kinderen legaal zou moeten zijn, ben je welkom om je aan te melden." Dit zou dan gedaan kunnen worden met een afgeschermd IP-adres.

In de aangifte is een tekst opgenomen die op een van de websites van de bestuursleden zou hebben gestaan. Daarin wordt geschreven over seksuele handelingen met een dertienjarige jongen.

Stichting wil actie van justitie

De Stichting Strijd tegen Misbruik wil dat het Openbaar Ministerie (OM) actie onderneemt.

Vereniging Martijn werd in 2014 per direct verboden en ontbonden door de Hoge Raad, omdat de vereniging seksueel contact tussen volwassenen en jonge kinderen verheerlijkt.

Volgens Drost en de stichting gaan de twee bestuursleden echter gewoon op deze voet verder.