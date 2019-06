De politie heeft maandagochtend een veertigjarige vrouw uit Haarlem opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Halil Erol. Ze is de tweede verdachte die voor de tweede keer wordt opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de zaak.

Vorige week vrijdag werd een 42-jarige inwoner van Meppel voor de tweede keer opgepakt. Beide verdachten zijn eerder al gearresteerd, maar weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Volgens De Stentor en Dagblad van het Noorden gaat het om de ex-vrouw van Erol en een kennis van haar.

Erol was 34 toen hij op 6 februari 2010 spoorloos verdween. Later dat jaar en in 2013 zijn lichaamsdelen van de man op verschillende plekken in Nederland aangetroffen.

Vorige week werd in een woning in Meppel opnieuw onderzoek gedaan. De huidige bewoners hebben niets te maken met de zaak, meldde de politie al snel. De mannelijke verdachte heeft hier gewoond ten tijde van het misdrijf.

Erol had enige tijd in woning doorgebracht

Op de dag van zijn verdwijning zou Erol, vader van twee kinderen, nog enkele uren hebben doorgebracht in de betreffende woning in Meppel. Zijn ex-vrouw, zijn kinderen en de toenmalige bewoners waren bij hem.

"Het laatste contact dat de van oorsprong Turkse Halil Erol met zijn ex-vrouw zou hebben gehad, was zaterdagavond 6 februari 2010. Die avond zou hij bij zijn ex-vrouw geweest zijn om zijn laptop, die zijn oudste dochter van hem had geleend, weer op te halen", aldus de politie.

Uitgebrande auto in Haren gevonden

De volgende ochtend werd rond 11.00 uur met zijn telefoon gebeld naar zijn ex-vrouw. De politie denkt dat iemand anders dit heeft gedaan om de schijn te wekken dat hij toen nog leefde en vrijwillig was verdwenen.

Zijn gsm bevond zich op dat moment in de buurt van Zevenaar bij de grensovergang met Duitsland." De ex van Erol zou haar telefoon niet hebben gehoord, waardoor er "geen verbinding" tot stand kwam.

Een maand later is zijn uitgebrande auto gevonden in Haren. De kentekenplaten waren verwijderd. In juni van dat jaar werden de armen en benen van de man net buiten Steenwijk aangetroffen. Zijn romp werd in 2013 in Wanneperveen ontdekt.

Zijn hoofd en handen zijn nooit aangetroffen.