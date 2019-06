In een bedrijfspand op een industrieterrein in het Brabantse Middelbeers is maandagochtend een grote brand uitgebroken. De brandweer heeft vanwege de hevige rookontwikkeling in het gebied een NL-Alert verstuurd en kreeg de brand na enkele uren onder controle.

Met meerdere eenheden werd de uitslaande brand bestreden, zo liet de brandweer weten.

Er waren zo'n vijftien medewerkers in het pand toen de brand uitbrak. Zij hebben volgens de brandweer "tijdig het pand verlaten". Er zijn geen gewonden gevallen.

Op beelden is te zien dat er enorme schade is. Regionale media melden dat het gaat om een pand van Lealti Geveltechniek. Het is nog onbekend hoe het vuur is ontstaan.