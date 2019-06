De zaak tegen Henk Kuipers is maandag met een week uitgesteld. Roy van der Wal (foto), een van Kuipers advocaten, had om aanhouding gevraagd, omdat hij ziek is en in het buitenland zit. De rechtbank heeft hiermee ingestemd.

De zaak tegen de voormalige leider van No Surrender zal nu op dinsdag 25 juni aanvangen, meldt De Telegraaf. Dan zal de rechtbank opnieuw beslissen hoe het proces verder zal gaan.

Het proces tegen Kuipers is onderdeel van een grote strafzaak waarin ook andere voormalige leden van de inmiddels verboden motorclub terechtstaan. Er zijn in totaal twaalf zittingsdagen ingepland.

De rechtszaak is in twee delen gesplitst. In de eerste week zouden de verdenkingen van afpersingen, mishandeling en valsheid in geschrifte tegen Kuipers en twee medeverdachten worden behandeld.

De zaak tegen een verdachte uit Sneek was al aangehouden.

Verdachten wordt leidinggeven aan criminele organisatie verweten

In de tweede week staan naast Kuipers, ook Klaas Otto, Rico R. en Theo ten V. terecht voor het leiden van een criminele organisatie.

Otto werd in oktober vorig jaar veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor onder meer bedreiging, afpersing, zware mishandeling en witwassen. De zaak tegen de oprichter van No Surrender loopt nog in hoger beroep.

Otto trad in 2015 af als leider van de motorbende en werd opgevolgd door Kuipers. Die laatste stopte er in juli 2018 mee vanwege deze rechtszaak.