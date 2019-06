De gestolen muziekinstrumenten van het Haarlemse fanfarekorps voor verstandelijk gehandicapten zijn teruggevonden. De gloednieuwe spullen lagen vrijdag op een weg in het nabijgelegen Beverwijk, meldt de politie zaterdag.

De politie trof de instrumenten rond 18.00 uur aan op de Noorderweg, nadat een getuige een melding over de spullen had gedaan. Vermoedelijk zijn de instrumenten die namiddag achtergelaten door een lange man die in een grijze bestelbus reed.

De instrumenten zijn volgens de politie zo goed als zeker ongeschonden. Ze zijn weer terug bij het fanfarekorps in Haarlem. De leden bewaarden hun muziekinstrumenten in een aanhanger die in de nacht van woensdag op donderdag werd gestolen.

Het instrumentarium van de groep was in zeventien jaar bij elkaar gespaard dankzij onder meer sponsoracties. De nieuwwaarde was zo'n 20.000 euro. Violist André Rieu bood na de diefstal aan de kosten voor nieuwe instrumenten op zich te nemen.