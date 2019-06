Een vermoedelijk dronken automobilist heeft zaterdag negen auto's geramd in Rotterdam. De 23-jarige inwoner van de stad reed zonder rijbewijs in een gestolen pick-uptruck.

De automobilist reed door diverse straten in het Oude Noorden. In deze wijk reed hij met de zwarte pick-up tegen het verkeer in en over de stoep. Hierbij botste hij tegen auto's en fietsen.

Omstanders konden de man overmeesteren nadat de wagen tot stilstand was gekomen. De man is na een controle in het ziekenhuis door agenten aangehouden. Omdat een blaastest mislukte, is er een bloedtest afgenomen.

De politie zegt dat de man "een enorme ravage" heeft aangericht en dat het een wonder is dat er geen omstanders gewond zijn geraakt.