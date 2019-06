Een flyeractie van Pegida bij de Al Fourqaan moskee in Eindhoven is zaterdag uit de hand gelopen. De voorman van de anti-islambeweging werd belaagd, waarna de politie hem om veiligheidsredenen meenam.

Voorman Edwin Wagensveld was met een aantal Pegida-aanhangers bij de moskee om flyers uit te delen. Daarop stond de tekst: "Pegida is gekomen om te blijven voor vrijheid en tegen islamisering."

De actie zorgde voor veel onrust in de wijk. Uiteindelijk leidde dit tot een opstootje tussen een buurtbewoner en een van de flyeraars. Wagensveld, die naast de twee vrouwen stond, werd vervolgens belaagd. Hij werd door tientallen omstanders achternagezeten toen hij wegrende.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er alleen is geduwd en getrokken. De zaak is nog in onderzoek. Er zijn geen verdachten aangehouden en ook geen gewonden gevallen, meldt de zegsman. Er heeft tot dusver niemand aangifte gedaan.

Wagensveld wil aangifte doen tegen burgemeester

Wagensveld kondigde eerder aan eind van de middag aangifte te zullen doen tegen burgemeester John Jorritsma van Eindhoven. Hij zou volgens de actieleider "leugens hebben verspreid over hem en de beweging" en hem hebben bestempeld als neonazi.

Jorritsma heeft meerdere malen demonstraties van de extreemrechtse beweging in Eindhoven verboden. Een betoging in de Noord-Brabantse stad in mei liep volledig uit de hand. De Mobiele Eenheid (ME) moest een einde maken aan het geweld.

Pegida heeft van Jorritsma toestemming gekregen komende woensdag op het Stadhuisplein te demonstreren. Wagensveld is het echter niet eens met de aangewezen locatie. Op Facebook meldt Pegida dat er volgende week alsnog een actie komt bij de Al Fourqaan moskee.