Het is zaterdag al heel de dag druk op de toegangswegen richting Volkel. Op de vliegbasis in die Noord-Brabantse plaats vinden zaterdag voor de tweede dag op rij de Luchtmachtdagen plaats. Ook vrijdag was het erg druk.

Volgens de ANWB moet het verkeer op een half uur tot een uur extra reistijd rekenen. Op de provinciale wegen N264, N277 en N605 ontstonden al vroeg lange files. Ook op de A50 vanuit Eindhoven reed het verkeer langzaam.

Het hielp volgens de ANWB niet mee dat de regen zaterdagmorgen soms met bakken uit de lucht viel. In de loop van de ochtend trokken de buien richting het noorden weg en klaarde het op.

Het is voor het eerst in drie jaar dat er weer Luchtmachtdagen zijn. In 2017 en 2018 vond het evenement niet plaats omdat Defensie niet voldoende middelen had om het te organiseren.