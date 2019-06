Een pas verbouwde kringloopwinkel in het Friese Sneek is vrijdag getroffen door een grote uitslaande brand. Het pand is daarbij verwoest. Er zijn geen gewonden gevallen, meldt brandweer Friesland.

Omstreeks 18.40 uur is het sein brand meester gegeven voor de brand aan de Professor Zernikestraat. De brandweer is nog wel bezig met het nablussen. De rook is in de wijde omtrek te zien.

Omwonenden die last hebben van de rook, krijgen het advies de ramen en deuren van hun woning te sluiten. Ook moeten zij bij overlast de automatische ventilatie uitschakelen. Hierover is een NL-alert verstuurd.

Kringloopwinkel zou zaterdag heropend worden

De brand woedde in een loods van Omrin Estafette, waarin bij het uitbreken van de brand alleen medewerkers waren. De winkel had voor zaterdag een feestelijke heropening gepland staan.

Niet alleen de kringloopwinkel is getroffen door de brand. Een naastgelegen bouwbedrijf heeft brand -en rookschade opgelopen.