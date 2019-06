In het Utrechtse Máximapark zijn elf steenuilen geboren. Steenuilen komen niet of nauwelijks voor in stedelijk gebied.

Door het ophangen van extra nestkasten en ecologisch beheer van het park kwamen dit jaar twee nieuwe steenuilparen broeden in het park, meldt de gemeente Utrecht.

In 2014 was er nog maar één koppel over. Daarom plaatste de gemeente extra nestkasten, waaronder in een tuin van omwonenden. Met deze nieuwe geboortes "lijkt de steenuil stand te houden in Utrecht".

De komende tijd gaat de gemeente bekijken of er extra maatregelen nodig zijn om de steenuil prettig te kunnen laten leven. Mogelijk komen er extra nestkasten, takkenwallen, paaltjes en extra donkere graslanden.

Wie op bezoek wil bij de steenuilen, kan het best in de avondschemering gaan wandelen in het Máximapark.

Er leven ongeveer zestienduizend steenuilen in Nederland. Ze komen vooral in landelijk gebied voor. De vogel is niet schuw en nestelt vaak in de buurt van boerenerven. Ze eten muizen, regenwormen, insecten en soms een kleine vogel.