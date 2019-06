De politie heeft vrijdagochtend een 42-jarige inwoner van Meppel opgepakt op verdenking van de moord op de destijds 34-jarige Halil Erol. Het slachtoffer verdween in 2010, lichaamsdelen van hem zijn op verschillende plekken in het land teruggevonden.

Donderdag werd al sporenonderzoek uitgevoerd bij een woning in Meppel. De huidige bewoners hebben overigens niets met de moordzaak te maken, liet de politie toen weten.

De nu opgepakte verdachte woonde voorheen in het donderdag onderzochte huis in Meppel en is al eerder gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de moordzaak. Hij werd toen vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

"De 42-jarige man is aangehouden naar aanleiding van nieuw forensisch onderzoek. Op de destijds aangetroffen goederen werden sporen aangetroffen die in richting van de (opnieuw) aangehouden verdachte uit Meppel wezen", aldus de politie.

Erol, vader van twee jonge kinderen, zou op de dag van zijn verdwijning in februari 2010 nog een deel van de dag in de woning van de verdachte hebben doorgebracht.

Zijn armen en benen zijn later dat jaar net buiten Steenwijk gevonden en zijn romp werd in 2013 in Wanneperveen gevonden. Zijn hoofd en handen zijn nooit aangetroffen.