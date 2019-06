De politie heeft informatie binnengekregen over een plan van een criminele groepering om een agent van de eenheid Zeeland-West-Brabant om het leven te brengen. Meerdere mensen zijn deze week opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij de bedreiging, laat de politie weten.

De groepering zou via sociale media op zoek zijn naar de agent, aldus de politie.

"Leden van de groepering loven een beloning van tienduizenden euro’s uit voor informatie over de agent. De bedreigde agent werkt bij een lokaal politieteam waarbij hij zowel in uniform als in burger werkt."

De politie denkt dat de aanleiding voor de bedreiging is dat de agent was ingezet bij een actie bij een pand in Bergen op Zoom "in het kader van een drugsonderzoek".

Tegen BN de Stem zegt een woordvoerder dat omstanders een foto van de agent online hadden gezet met als tekst dat het zou gaan om een undercoveragent, wat niet het geval is.

De agent wordt beveiligd. De betrokkenheid van de aangehouden personen wordt nog onderzocht.