De A2 tussen Utrecht en Den Bosch is vrijdagochtend tijdelijk afgesloten geweest ter hoogte van het knooppunt Empel.

In de richting van Utrecht was de linkerrijstrook dicht. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn containers op de weg terechtgekomen.

De ANWB adviseerde om te rijden via Gorinchem en Breda, via de A58 en A59. Rijkswaterstaat hoopt dat alles rond 7.30 uur opgeruimd is.

Ook de A7 in de richting van Hoorn was afgesloten, tussen Purmerend-Noord en de afrit Avenhorn. De ANWB meldt dat de weg naar verwachting rond 9.00 uur weer open is.