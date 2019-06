Vrijdagochtend kan er veel bewolking zijn, met lokaal regen, maar in de middag is het droog en komt de zon door. Het wordt 21 tot 25 graden, bij een matige zuidelijke wind. Later op de avond kunnen weer (flinke) onweersbuien het land intrekken.

's Ochtends valt hier en daar wat regen als restant van buien die van zuid naar noord over het land trekken. Lokaal kan er zelfs sprake zijn van onweer.

Aan het begin van de middag zijn de laatste buien wel voorbij, waarna het overal droog is en de zon zich laat zien. Het wordt 21 tot 25 graden. De zuidelijke wind is zwak of matig.

In de avond en in de nacht naar zaterdag neemt vanuit het zuiden de kans op buien toe, die plaatselijk fors kunnen uitpakken met kans op onweer, hagel, veel regen en windstoten.