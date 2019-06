Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag twintig jaar cel tegen Jessica B. geëist voor de moord op haar man Tjeerd van Seggeren. Het lichaam van de man werd in juli 2017 gevonden in een weiland in de Friese plaats De Westereen.

De officier van justitie bepleitte dat hij na uitgebreid politieonderzoek onder zijn leiding ervan overtuigd is geraakt dat B. verantwoordelijk is voor de moord op haar man.

Van Seggeren (te zien op de foto) was op 8 juli naar een muziekfestival in de buurt van zijn woonplaats gegaan. Volgens zijn vrouw zou zij hem die nacht op zo'n 700 meter afstand van het terrein ophalen. Dit zou de man aan haar gevraagd hebben.

Toen B. was aangekomen op de afgesproken plek, trof ze hem naar eigen zeggen niet aan en vertrok ze niet veel later naar huis. De telefoon was volgens de vrouw uitgevallen en daardoor kon ze haar man niet bellen.

Nadat B. de politie in de ochtend van 9 juli op de hoogte had gesteld van de vermissing van haar man, troffen agenten zijn lichaam 's middags aan in een weiland.

Letsel was dusdanig dat politie dacht aan aanrijding

Het lichaam lag niet ver van de plek waar de vrouw die nacht was geweest. De man had zwaar hoofdletsel en meerdere grote verwondingen op zijn lichaam. Hij was overleden aan het gevolg van hersenfunctiestoornissen en het daarop uitvallen van organen.

Het letsel was dusdanig dat de politie ook heeft onderzocht of de man was aangereden door een auto. Onderzoek wees uit dat dit niet het geval is geweest. Zijn familie en anderen wezen volgens de officier al snel naar B. als dader. Er zou sprake zijn van relatieproblemen.

OM zegt dat man en vrouw elkaar moeten zijn tegengekomen

Uit onderzoek is volgens het OM gebleken dat het juist de vrouw is geweest die Van Seggeren heeft verteld waar hij naartoe moest komen. De officier stelt dat de man daar in de nacht van 8 op 9 juli tussen 0.30 en 0.33 uur is aangekomen.

Uit onderzoek naar de telefoon van B. blijkt dat zij om 0.32 uur is aangekomen op de afgesproken plek. De officier sluit dan ook uit dat de twee elkaar niet hebben gezien, zoals de vrouw beweert.

De bewering van B. dat haar telefoon was uitgevallen, is na onderzoek door drie deskundigen als onwaarschijnlijk bestempeld. De officier gaat er dan ook van uit dat de vrouw dit bewust heeft gedaan.

Justitie hint op rol van familie bij moord

Dat B. meer tijd nodig had om naar haar woning terug te keren dan normaal, legt de officier uit als het afzetten van een medeverdachte. Het toegepaste geweld op Van Seggeren was zo heftig dat B. dit niet alleen gedaan kan hebben.

Het OM vermoedt dat de familie van B. een rol heeft gespeeld, maar kan niet inschatten hoe groot hun rol dan zou zijn geweest. De telefoon van haar moeder straalde op 8 juli aan in Nederland en het toestel van haar oom werd in de uren voor de moord uitgezet en pas op 9 juli weer aangezet. Beiden worden niet vervolgd.

Van Seggeren volgens OM in de val gelokt

Volgens het OM is Van Seggeren "letterlijk in de val gelokt" door een "femme fatale". Het aan de binnenkant van zijn onderbroek en op zijn heupen aangetroffen DNA van de vrouw kan erop wijzen dat ze hem heeft afgeleid met seks. Mogelijk is een medeverdachte toen op de man gaan inslaan.

Dit kan op basis van de sporen echter niet onomstotelijk worden bewezen. En hoewel de vrouw haar man mogelijk niet zelf heeft geslagen, kan haar wel medeplegen aan de moord worden aangerekend, aldus de officier.