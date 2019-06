De politie doet donderdag forensisch onderzoek in een huis in Meppel in verband met de zaak-Halil Erol. De man uit Steenwijk werd in 2010 om het leven gebracht.

De politie kan verder niet ingaan op het onderzoek. Een woordvoerder laat weten dat de huidige bewoners van de woning niets met de zaak te maken hebben.

De destijds 34-jarige Erol werd in 2010 als vermist opgegeven. Later dat jaar werden zijn armen en benen in Steenwijk gevonden.

De auto van de dode man werd een maand later zonder kentekenplaten brandend aangetroffen in het Groningse Haren.

In 2013 werden op verschillende plekken in Nederland nog meer lichaamsdelen van Erol aangetroffen. Zijn hoofd en handen zijn nooit gevonden.