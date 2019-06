De politie heeft donderdag weer gezocht in het water in Katwijk waar eerder de tas van de ruim twee weken vermiste 33-jarige vrouw is gevonden. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

De zoektocht gaat "onverminderd" door, zo laat de politie weten. Zo is ook gekeken naar haar accounts op sociale media.

De vrouw ging in de nacht van 28 op 29 mei naar huis na in een café wat gedronken te hebben met een bekende. Ze is rond 1.50 uur voor het laatst gezien.

Haar tas is dagen na haar verdwijning gevonden in een sloot op de route naar haar huis. De vrouw is rond 3.45 uur nog te zien op camerabeelden die op de Kanaaldijk gemaakt zijn. Deze weg ligt niet op de route naar haar huis.

De politie sluit nog geen enkel scenario uit en heeft meerdere grote zoekacties georganiseerd, onder meer met de kustwacht, Staatsbosbeheer, de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), het Landelijk Team Onderwaterzoekingen en de brandweer.

Ook zo'n zestig vrijwilligers van het Veteranen Search Team hebben naar de Katwijkse gezocht.