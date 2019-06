Zamir M., de man die eerder deze maand door de rechtbank in Utrecht is veroordeeld tot vijftien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het stalken en vermoorden van zijn ex-vriendin Laura Korsman, gaat in hoger beroep.

De man vindt de straf te hoog, bevestigt zijn advocaat Willem-Jan Ausma donderdag aan NU.nl na berichtgeving van het AD.

De rechtbank zag eerder bewezen dat de 32-jarige M. in juli vorig jaar de studentenwoning van de vrouw binnendrong en haar daar met tientallen messteken om het leven bracht. In de periode voor haar dood werd Korsman hevig gestalkt door haar ex.

M. is het niet eens met de vijftien jaar cel en wil liever sneller aan zijn behandeling beginnen. Er is een persoonlijkheidsstoornis bij de man vastgesteld.

Hij stelde zelf tijdens de zittingen in de zaak dat het ging om noodweer: Korsman zou volgens hem zelf het mes hebben gepakt. De rechtbank geloofde deze verklaring niet: zo had M. het mes zelf meegenomen en had Korsman nauwelijks afweerverwondingen, wat erop wijst dat ze verrast werd door de aanval.

De advocaat van de nabestaanden Mark van Raak liet eerder aan NU.nl weten dat de familie tevreden was met de uitspraak, maar dat de man vanuit hun optiek nooit meer vrij zou mogen komen. De familie hoopte dat M. niet in hoger beroep zou gaan zodat ze de strafzaak achter zich konden laten.