Op veel plekken op het lichaam van Tjeerd van Seggeren, die in juli 2017 dood werd aangetroffen in een weiland in Friesland, is het DNA van verdachte Jessica B. gevonden. De vrouw verklaart dit donderdag onder meer met het verhaal dat zij hem die dag heeft aangekleed.

Het aangetroffen DNA zit volgens het Openbaar Ministerie (OM) op plekken die vragen oproepen. Zo werd haar DNA aan de binnenkant van de onderbroek van Van Seggeren gevonden. Net als op zijn riem en aan de binnenkant van de tailleband van zijn spijkerbroek.

B. vertelde op de tweede dag van de inhoudelijke behandeling dat zij op 8 juli in 2017 een aantal keren seks heeft gehad met haar man. Daarna zouden ze een spelletje hebben gespeeld waarbij de vrouw deed alsof ze een zuster was en de man als patiënt aankleedde.

Zo trok zij de man zijn broek en onderbroek aan. Dit zou volgens de vrouw de DNA-sporen kunnen verklaren. Haar man zou volgens haar die dag niet hebben gedoucht.

OM twijfelt aan verklaring van verdachte

Het OM twijfelt aan de verklaring van B. Toen Van Seggeren op 9 juli 2017 in het weiland bij De Westereen in Friesland werd gevonden, werd op veel plekken het DNA van B. gevonden en niet dat van andere personen.

Zo ook op de linkerpols en linkermouw van Van Seggeren. De politie vermoedt dat de dader het slachtoffer bij de linkerarm heeft gepakt en een stukje door het weiland heeft gesleept.

Het slachtoffer is met zijn broek en onderbroek laag op zijn heupen achtergelaten. Ook bij de sluiting van zijn broek zat DNA van zijn vrouw.

Zoals eerder gesteld, is er op Van Seggerens lichaam geen DNA van andere personen aangetroffen. Het OM gaat er wel van uit dat B. hulp heeft gehad bij het doden van haar man.

Niet uit te sluiten dat verf van andere bron afkomstig is

Het moordwapen is overigens niet gevonden. Wel is duidelijk dat Van Seggeren is overleden als gevolg van klappen op zijn hoofd. Rond zijn wonden zijn verfsporen gevonden die overeenkomen met verfsporen die zijn aangetroffen in de auto van zijn vrouw.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) stelde vast dat de sporen overeenkomen, maar zei ook niet te kunnen uitsluiten dat de verf in de auto van andere bronnen afkomstig is. Het gaat om gangbare verf.

De rechtbank ging donderdag ook weer in op de rol van B.'s familieleden. Zo zou haar moeder in Duitsland nog voor Van Seggerens lichaam was gevonden aan een buurvrouw hebben verteld dat hij was overleden.

De moeder zei ook op 8 juli niet in Nederland te zijn geweest, terwijl haar telefoon daar wel uitpeilde. Ook ontving ze een sms met de tekst: "Welkom in Nederland." De vrouw heeft kort vastgezeten, maar werd ook snel weer vrijgelaten bij gebrek aan bewijs.

Derde deskundige noemt uitvallen telefoon onwaarschijnlijk

Eerder op donderdag werd een onafhankelijke deskundige gehoord over de bewering van de vrouw dat haar telefoon in de nacht van 8 op 9 juli was uitgevallen. Dit gebeurde bij het weiland waar Van Seggeren werd gevonden.

Naar eigen zeggen zou de vrouw haar man daar ophalen na zijn bezoek aan een muziekfestival. Van Seggeren kwam volgens haar niet opdagen. De vrouw zei dat ze hem toen niet kon bellen, omdat haar telefoon het niet deed.

De deskundige stelde, net als twee experts van de politie, dat het waarschijnlijker is dat de vrouw de telefoon zelf heeft uitgeschakeld. B. ontkent dit stellig.

Het was de bedoeling dat het OM donderdag de strafeis zou uitspreken, maar het is onduidelijk of hier nog genoeg tijd voor is.