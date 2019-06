De man die begin juni is aangehouden op verdenking van het leveren van een wapen dat gebruikt is bij de vergismoord op Stefano Regalo Eggermont is donderdag door de rechtbank weer op vrije voeten gesteld. Er zijn onvoldoende bezwaren hem vast te houden.

De verdachte is Haizem M., een 'neef' van de in 2014 geliquideerde crimineel Gwenette Martha (40). Dat bevestigen betrouwbare bronnen in gesprek met NU.nl.

Advocaat Juriaan de Vries wil geen commentaar geven. Op Twitter maakte hij wel duidelijk dat "in het dossier echt andere dingen staan" dan wat de politie naar buiten brengt. Donderdag laat hij weten dat zijn cliënt weer op vrije voeten is gesteld.

De verdenkingen tegen M. kwamen voort uit "informatie uit gekraakte PGP-telefoons in combinatie met tactisch onderzoek", aldus de politie. Het is niet bekend of het Openbaar Ministerie in beroep gaat tegen de beslissing van de rechtbank.

Eigenlijke doelwit was Omar L.

De 31-jarige M. was naast Illiass K. de tweede verdachte die vastzit voor de moord. Eggermont werd in juli 2014 voor zijn woning in Amsterdam doodgeschoten in zijn auto (foto).

Eggermont werd destijds doodgeschoten omdat hij voor Omar L. werd aangezien. De twee woonden bij elkaar in de buurt en reden in hetzelfde type auto.

Moorden onderdeel van onderwereldoorlog

De beoogde liquidatie van L. wordt beschouwd als onderdeel van een onderwereldoorlog tussen twee criminele groepering met aan de ene kant de in Amstelveen doodgeschoten Martha.

M. wordt net als zijn broer Dennis M. tot het kamp van Martha gerekend. Zij zijn geen officiële neven van Martha, maar worden wel als dusdanig beschouwd.

L. is de broer van Youssef, die omkwam bij de schietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in 2012. Hij hoorde eind mei levenslang tegen hem eisen op verdenking van het aansturen van twee moorden en pogingen daartoe. Het motief zou wraak voor de dood van zijn broer zijn.

K. wordt gezien als de coördinator van de moord op Eggermont. De Iraniër Massod Amin Hosseini was waarschijnlijk de schutter. Die laatste werd in september 2014 vermoord, vermoedelijk als gevolg van het maken van zijn fout. K. zou ook bij deze liquidatie betrokken zijn geweest.