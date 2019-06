De Nederlandse Politiebond (NPB) maakt zich ernstig zorgen over het personeelstekort bij de forensische opsporing. Bij deze afdeling van de politie zitten vijftienhonderd medewerkers, maar volgens de bond is er werk voor zeker drie keer zoveel personen.

De vakbond schrijft dit woensdag in een brandbrief aan minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid en Justitie), na een rondvraag onder medewerkers van de forensische opsporing.

Rechercheurs hebben aangegeven dat er al "tien jaar wordt gesmeekt om betere werkomstandigheden", maar dat verbetering is uitgebleven. Naast personeelstekort wordt ook gesproken van "gebrekkige samenwerking" met zowel andere organisatieonderdelen als externe partners.

De korpsleiding is "verbaasd" over de timing van de brief en stelt dat de afdeling forensische opsporing "gewoon op sterkte" is, aldus een woordvoerder. Volgens de zegsman is anderhalf jaar geleden een speciaal programma in het leven geroepen om "de boel op orde te krijgen en de afdeling toekomstbestendig te maken".

Ook kijkt de korpsleiding of er meer forensisch rechercheurs moeten komen ten opzichte van 'gewone'. Dat er meer werk is dan de vijftienhonderd mensen kunnen doen, beaamt hij. "Maar dat geldt voor alle politieafdelingen."

NPB: Er is een onhoudbare situatie ontstaan

De NPB stelt dat er inmiddels een onhoudbare situatie is ontstaan bij de forensische opsporing. Het ziekteverzuim van de afgelopen vijf jaar kent een gemiddelde van 9 procent en meer, aldus de bond. Het landelijk gemiddelde in dezelfde periode ligt flink lager op 4 procent.

Er wordt in de brief kritiek geuit op de vorming van de Nationale Politie in 2013, waarbij 15 procent bezuinigd zou zijn op het personeelsbestand bij forensische opsporing. Volgens de bond is er sprake van een "chronisch tekort aan menskracht", terwijl de werkdruk steeds verder toeneemt door het stijgende aantal verzoeken om forensisch onderzoek.

Verder meldt de bond dat vergrijzing van het personeelsbestand een grote rol speelt bij de uitstroom van medewerkers. Er wordt gevreesd dat dit probleem nog lange tijd zal blijven bestaan, omdat 40 procent van de medewerkers ouder dan 55 jaar zou zijn.

De NPB stelt dat de situatie gevolgen heeft voor de veiligheid in Nederland. Rechercheurs hebben tijdens de gesprekken met de vakbond aangegeven dat minder zaken kunnen worden opgelost en criminelen langer hun gang kunnen gaan.