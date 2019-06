Woensdagavond en -nacht zijn er mogelijk bijzondere wolken te zien boven Nederland, zegt Weerplaza. Het gaat om zogeheten 'lichtende nachtwolken', een zeldzaam verschijnsel dat zich in deze periode van het jaar voor kan doen.

De lichtende wolken zouden vanavond rond 23.00 uur zichtbaar moeten zijn, indien alle ingrediënten aanwezig zijn. Zo moet het onder andere onbewolkt zijn, maar moeten juist op 80 kilometer hoogte wel wolken hangen.

"De grootste onzekerheid zit hem erin of deze hoge wolken vanavond blijven hangen en dus te zien zullen zijn. Vooralsnog gaan we daar wel van uit", vertelt Leon Saris van Weerplaza. Daarnaast moet er stof en waterdamp in de hoge atmosfeer zitten.

Na zonsondergang is er mogelijk aan de noordoostelijke tot noordwestelijke horizon een zilver-blauw schijnsel op de wolken zichtbaar.

"Wanneer de zon achter de horizon staat, kan het zonlicht soms nog net deze wolken aanlichten waardoor ze zichtbaar worden als het donker is", aldus Weerplaza. "De wolken bestaan vaak uit kleine stofdeeltjes waar ijs op zit. Omdat het vaak heel hard waait op deze hoogte, bewegen de wolken waardoor het lijkt alsof ze dansen."

Lichtende nachtwolken boven het Lemelerveld. (Foto: NU.nl/Talay daniel erol)

Kans op lichtende nachtwolken in periode met langste dagen groot

De kans om de bijzondere wolken te zien is elk jaar in de periode rond de langste dag groot.

Normale wolken bevinden zich namelijk in de onderste 25 kilometer van de atmosfeer. In de zomermaanden zijn er echter soms hoge wolken te zien die zich bevinden in zeer ijle lucht.

De kans om de bijzondere wolken te zien is een uur na zonsondergang en een uur voor zonsopkomst het grootst. In de tussentijd is het vaak minder helder, en ervoor en erna te licht.