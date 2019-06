Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag zes jaar cel geëist tegen een 56-jarige man die vorig jaar een auto-ongeluk veroorzaakte waarbij een achtjarig kind om het leven is gekomen. Cornelis B. wordt verdacht van roekeloos rijgedrag, onder meer omdat hij te veel had gedronken.

Een jongen van tien raakte zwaargewond, net als twee volwassenen die in de auto zaten die B. ramde.

De officier van justitie noemt het een "zeer ernstig delict met onherstelbare gevolgen". Er is ook een rijontzegging van vijf jaar geëist. Als deze wordt opgelegd, zal de rijontzegging pas ingaan nadat de celstraf is uitgezeten.

"Ik wist niet wat ik deed", zei B. in de rechtbank in Utrecht. "Ik voel me een kindermoordenaar en een monster."

B. had te veel gedronken, negeerde een rood stoplicht en reed veel te hard, tot 134 kilometer per uur op een weg waar 70 kilometer per uur is toegestaan.

B. ging rondje rijden als ontspanning

Hij vindt het verschrikkelijk wat er is gebeurd, zei hij tegen de rechter. Hij had veel stress omdat hij zijn baan dreigde kwijt te raken. Alcohol en een stukje rijden met de auto brachten hem ontspanning. "Dat is geen goede combinatie", zei de rechter tegen hem. "Nee, dat is absoluut niet goed", antwoordde B.

“B. is doelbewust met een fles wodka de auto in gestapt”, zei de officier van justitie. "Ook heeft hij meerdere keren gedaan alsof hij openheid van zaken heeft gegeven, terwijl hij aantoonbaar loog."

B. vertelde aanvankelijk dat hij op een feestje had gedronken en dat de gastvrouw flinke glazen voor hem had ingeschonken. Daarna veranderde hij die verklaring en zei dat hij naar een café was gegaan. Pas later gaf hij toe dat hij met een fles wodka was gaan rijden.

Verdediging vindt voorwaardelijke straf 'passender'

De advocaat van B. noemt het "niet handig" dat hij zijn verhaal had aangepast. "Maar verder heeft hij openheid van zaken gegeven en spijt betuigd." De advocaat noemde een voorwaardelijke celstraf en een taakstraf passender.

Op het moment dat B. de rechtszaal werd binnengebracht, werd hem vanaf de publieke tribune toegeschreeuwd dat hij een "moordenaar en een klootzak is". "Dat raakt me heel erg", zei B. tegen de rechter. Aan het einde van de zitting zocht hij huilend oogcontact met de tribune, boven hem achter glas.

De rechtbank doet op 26 juni uitspraak.