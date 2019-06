Deskundigen stellen woensdag dat de vrouw die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van haar man, haar telefoon heeft uitgezet vlak bij de plek waar het lichaam van Tjeerd van Seggeren is gevonden in een weiland in Friesland. De verdachte weerspreekt dit.

Van Seggeren (37) was in de nacht van 8 op 9 juli 2017 op een muziekfestival. In de ochtend van 9 juli werd zijn lichaam in een weiland gevonden. De man was doodgeslagen; het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt door zijn vrouw Jessica B. (34).

De vrouw verklaarde dat zij met haar man had afgesproken om hem na afloop op te halen. Waarom dit niet bij het festivalterrein gebeurde, kan de vrouw ook niet verklaren. De vrouw ontkent dat dit op haar initiatief was.

Uit de telefoon van B. is op te maken dat ze in de nacht van 8 op 9 juli om 00.32 uur op de afgesproken plek aankwam. Daar trof ze haar man niet aan, en na een korte zoektocht keerde ze terug naar haar auto.

Vrouw stelt dat telefoon is uitgevallen

Op de vraag waarom de vrouw toen niet direct haar man heeft proberen te bellen, verklaart ze dat haar telefoon was uitgevallen. Deskundigen hebben na onderzoek naar de telefoon met grote mate van zekerheid vastgesteld dat haar batterij niet leeg was.

Haar advocaat bepleitte echter dat Apple in 2017 zelf heeft medegedeeld dat er destijds wel vaker problemen waren met iPhones die uitvielen.

Verder is uit de telefoon op te maken dat de vrouw zich op enkele meters bevond van de plek waar het lichaam van Van Seggeren is gevonden.

Getuigen hebben personen met capuchons gezien

Getuigen zeggen dat ze die avond bij het weiland twee personen met capuchons op hebben gezien. Uit de bouw van de personen maakten ze op dat het een vrouw en een man waren. Een van de getuigen verklaarde later dat ze dacht dat de vrouw iets vasthield, mogelijk een koevoet.

De verklaringen passen in het scenario van het OM, dat uitgaat van minimaal twee daders. Van Seggeren is 1.90 meter en het is dus onwaarschijnlijk dat hij alleen door B. is overmeesterd.

Moordwapen is nooit gevonden

De man is overleden door meerdere klappen op zijn hoofd. Verfsporen die zijn aangetroffen rond zijn verwondingen zijn ook gevonden op de achterbank van de auto van de vrouw. Het moordwapen is echter nooit gevonden.

De rechter hield de vrouw voor dat een getuige heeft verteld een gesprek te hebben gehad met B. na de dood van haar man, en dat de verdachte zei dat het wapen nooit gevonden zou worden.

B. zou direct haar kleren van die avond hebben gewassen en de auto grondig hebben schoongemaakt. "Absoluut niet waar", aldus B. Ze gaf toe haar auto te hebben opgeruimd, maar niet om sporen te wissen.

Echtpaar had veel ruzie met elkaar

Eerder op de dag werd duidelijk dat de man en zijn vrouw vaak ruzie hadden in de maanden voor het overlijden. Er zouden ook plannen zijn om te gaan scheiden.

Donderdag zal een deskundige worden gehoord op het gebied van Google Maps-tijdlijn. Deze deskundige kan uitleggen hoe nauwkeurig de bewegingen zijn die door de telefoon van B. zijn vastgelegd.

Later op de dag zal de strafeis worden uitgesproken. De vrouw is moord ten laste gelegd. Zelf ontkent ze alle betrokkenheid.