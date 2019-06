Jessica B. en haar man Tjeerd van Seggeren hadden voorafgaand aan de dood van de man vaak ruzie. Dat werd woensdag duidelijk in de rechtbank waar de vrouw terechtstaat voor de moord op haar partner in de zomer van 2017 in de Friese plaats De Westereen.

Deze ruzies waren zo heftig dat Van Seggeren (37) besloot er audio-opnamen van te maken met zijn telefoon. Geld was vaak het onderwerp van discussie.

B. (34) was in de ogen van haar man iemand die te gemakkelijk geld uitgaf. De vrouw vond juist dat zij te weinig kreeg om het gezin met drie kinderen te kunnen onderhouden. De man zou gierig zijn.

De vrouw zei in de rechtbank tijdens de ruzies ook te zijn mishandeld. Op 2 april 2017 zou Van Seggeren haar in een houdgreep hebben genomen en B. op haar beurt een mes hebben gepakt. Dit deed ze uit zelfverdediging legde ze uit aan de rechter.

In paniek belde ze de politie en deed ze aangifte van huiselijk geweld. Deze aangifte zou later geseponeerd worden.

Man werd dood gevonden in een weiland

Drie maanden later werd Van Seggeren op 9 juli dood aangetroffen in een weiland. Hij werd gevonden door een man die daar zijn hond uitliet. Van Seggeren was meerdere malen op zijn hoofd geslagen. Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat zijn vrouw dit had gedaan.

Zo werden in de auto van de vrouw verfsporen aangetroffen die overeenkomen met de verfsporen die rond de wond op het hoofd van Van Seggeren zijn gevonden.

Ook komen haar verklaringen niet overeen met onderzoekgegevens van de politie.

OM vermoedt dat dat vrouw hulp heeft gehad

Justitie denkt dat er minimaal nog één persoon bij de dood van Van Seggeren betrokken is. Maar het OM weet niet om wie het gaat. De moeder van B. werd eerder aangehouden, maar werd snel vrijgelaten bij gebrek aan bewijs.

Ook de ex-vriend van B. is in beeld geweest, maar hij had een sluitend alibi voor het weekend waarin de man is omgebracht. Van Seggeren had het vermoeden dat B. vreemdging met haar ex.

Vrouw aangehouden toen ze naar Duitsland wilde vertrekken

De vrouw werd vijf maanden na de dood van haar man aangehouden. Ze stond in december 2017 op het punt met haar kinderen naar Duitsland te vertrekken. Ze is daar geboren.

In de rechtbank in Leeuwarden werden woensdag op chronologische wijze de gebeurtenissen voorafgaand aan de dood van Van Seggeren behandeld.

De rechter was vooral benieuwd naar het contact tussen de vrouw en haar moeder enerzijds en het contact tussen de vrouw en haar oom voorafgaand aan de dood van Van Seggeren anderzijds. Deze man sprak ze daarvoor nauwelijks.

Verdachte zegt dat man haar vaak controleerde

De vrouw legde het uit als normaal contact tussen familieleden. Ze haalde naar eigen zeggen meerdere malen per dag WhatsApp en Instagram van haar telefoon, omdat haar man haar vaak controleerde. Ze mocht naar eigen zeggen geen contact hebben met haar familie.

Ze kon niet verklaren waarom ze haar oom onder een andere naam had opgeslagen in haar telefoon.

B. blijft stellig ontkennen iets met de dood van haar man te maken te hebben. Later op woensdag zal de dag van de dood van Van Seggeren worden besproken.