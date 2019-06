Het nationaal consortium 'Zon op Water' presenteert donderdag een plan waarin staat dat er in de komende jaren honderdduizenden zonnepanelen moeten worden gevestigd op open wateren, meldt Trouw.

Volgens het samenwerkingsverband van bedrijven, Rijkswaterstaat, 35 gemeenten en kennisinstellingen zoals TNO, zijn die zonneparken nodig om de klimaatdoelen te halen.

Er liggen installatieplannen klaar voor zonneparken die in totaal optellen tot 500 megawatt in 2021. Dat is vergelijkbaar met een kleine kolencentrale. Volgens het consortium kan dat aantal verviervoudigd worden tot 2 gigawatt in 2023.

'Nederland heeft niet de luxe drijvende panelen af te wijzen'

Vooral zand- en baggerdepots zouden ideaal zijn, omdat ze natuurwaarde ontberen. Nederland zou volgens het consortium niet de luxe hebben om drijvende panelen af te wijzen, door de schaarse vrije ruimte.

Natuurmonumenten, de Vogelbescherming en de Ijsselmeervereniging zijn tegen de plannen van het consortium. Zij pleiten voor het zoveel mogelijk bevestigen van zonnepanelen op daken. Volgens een onderzoek van Natuur&Milieu uit 2017, is er nog ruimte voor 145 miljoen panelen op daken in Nederland.

'Er is te weinig bekend over de effecten van zonnepanelen op water'

Woordvoerder Kees van der Pijl van de Vogelbescherming wijst er in Trouw op dat er nog "veel te weinig bekend is over de effecten van zonnepanelen die grote stukken water afdekken."

Volgens hem is het denkbaar dat de waterkwaliteit afneemt, als gevolg van verminderde zoninval. Dat kan vissterfte veroorzaken, waar lokale vogelpopulaties onder zullen leiden. De Vogelbescherming pleit voor een landelijk onderzoek.