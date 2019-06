Elke dag selecteert NU.nl de meest in het oog springende beelden. Dinsdag 11 juni: de Oranjevrouwen spelen hun eerste wedstrijd op het WK voetbal in Frankrijk, bergers vinden lichamen in het gezonken scheepswrak in de Donau en noodweer in Duitsland.

In de Franse stad Le Havre verzamelden Oranjefans zich dinsdagmiddag voor de eerste wedstrijd van het Nederlands vrouwenelftal op het WK. (Foto: ANP)

Shanice van der Sanden van Nederland in duel met Ali Riley van Nieuw-Zeeland tijdens de eerste wedstrijd van de regerend Europees kampioen op het WK. (Foto: ANP)

Bergers hebben dinsdag vier lichamen gevonden in het wrak van de op de Donau gezonken Hongaarse toeristenboot. (Foto: ANP)

Ankie Broekers-Knol is dinsdag beëdigd als staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. (Foto: ANP)

Het hooggerechtshof in Botswana heeft dinsdag besloten dat homoseksualiteit niet langer strafbaar is. Lhbt-activisten vierden feest. (Foto: AFP)