Het verspreiden van een online handboek waarin tips worden gegeven over hoe je het beste kinderen kunt misbruiken, is volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie) niet strafbaar. De Stichting Strijd tegen Misbruik wil dat de handleiding verboden wordt en overweegt naar de rechter te stappen.

Dit bevestigt de stichting dinsdag in gesprek met NU.nl na berichtgeving van onder meer RTL Nieuws.

Grapperhaus meldde vorige maand aan de Tweede Kamer dat zijn juristen hadden gekeken naar het handboek. Het verspreiden van het handboek bleek niet strafbaar te zijn, maar wel "langs de randen van de wet te scheren".

Dit schetst ook advocaat Richard Korver, gespecialiseerd in onder meer zedenzaken. "Het is lastig om te bewijzen met welke intentie iets is verspreid", zo legt Korver uit. Zo is het maken van een dergelijke handleiding niet strafbaar, maar is aanzetten tot een strafbaar feit (in dit geval kindermisbruik) dat wél.

"Je mag bijvoorbeeld wel een handleiding maken over hoe je een bom maakt, zolang je er niet bij zet "dood alle moslims, of dood alle joden bijvoorbeeld."

Stichting: 'Het is aanzetten tot misbruik'

Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek vorig jaar dat op het darkweb (een soort afgesloten deel van het internet dat alleen met een speciale browser te bezoeken is) de bijna duizend pagina's tellende handleiding al tien jaar te zien was en ook nog steeds werd aangevuld met nieuwe tips. Tweede Kamerleden wilden toen al een verbod op het handboek, wat dus nu niet mogelijk lijkt volgens Grapperhaus.

De stichting is het echter niet eens met de bevinding van de juristen van de minister. "Het is aanzetten tot misbruik", laat een woordvoerder weten. Zo worden in het handboek tips gegeven over welke leeftijdscategorie je 'het beste kunt misbruiken' en hoe je sporen moet wissen.

Volgens de woordvoerder wordt nog afgewacht of de minister zelf actie gaat ondernemen. Zo niet, zal volgende week aangifte worden gedaan.