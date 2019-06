Op de Nettelhorsterweg bij het Gelderse Lochem heeft in de nacht van maandag op dinsdag een dodelijk ongeval plaatsgevonden. Een auto is tegen een boom gebotst en de bestuurder is daarbij overleden, zo meldt de politie.

De weg N825 is uren afgesloten geweest. Over de toedracht of identiteit van de bestuurder is nog niets bekend.