De Nederlandse zaadveredelaar Simon N. Groot (84) heeft de prestigieuze World Food Prize 2019 gewonnen. Hij krijgt de prijs wegens zijn inspanningen waardoor miljoenen kleine boeren in meer dan zestig landen een beter inkomen kregen omdat ze meer groenten konden verbouwen.

Dat is maandag in Washington bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat deze prijs, die al 34 jaar bestaat, wordt toegekend aan een Nederlander.

De prijs is de belangrijkste internationale onderscheiding voor mensen die bijzondere prestaties hebben geleverd om de kwaliteit, hoeveelheid of beschikbaarheid van voedsel in de wereld te verbeteren.

Groot heeft zich met zijn bedrijf East-West Seed in Enkhuizen jarenlang ingezet om betere zaden te ontwikkelen voor groenten waardoor ze resistenter zijn voor ziektes.

De prijs werd in 1986 in het leven geroepen door de winnaar van 1970 van de Nobelprijs voor de Vrede, Norman Borlaug. Aan de prijs is een bedrag verbonden van 250.000 dollar.