Na de aardbeving van zondagochtend bij het Groningse dorp Garrelsweer zijn 127 nieuwe schademeldingen binnengekomen, meldt de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). Volgens het KNMI had de beving, die rond 7.00 uur plaatsvond, een magnitude van 2.5.

"We ontvingen twee meldingen van een acuut onveilige situatie in de gemeente Loppersum", aldus de commissie. "Hoeveel meldingen het directe effect zijn van de beving in Garrelsweer, is nog niet te zeggen."

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken vindt het "heftig" voor de bewoners dat ze weer opgeschrikt worden door een beving en mogelijk opnieuw met schade te maken krijgen.

De bewindsman belde zondagochtend met burgemeester Hans Engels van Loppersum, de gemeente waar Garrelsweer onder valt.

Volgens Wiebes zal de TCMG aan het einde van de dag nieuwe mededelingen over het aantal schadegevallen doen. In de ochtend waren er nog geen meldingen bekend.

KNMI mat zondag rond 7.00 uur een aardbeving

Het KNMI mat zondagochtend rond 7.00 uur in Groningen een aardbeving met een magnitude van 2.5. Het is het volgens het meteorologisch instituut een van de zwaardere bevingen in Groningen.

Op Twitter melden veel mensen dat ze de schok goed hebben gevoeld. Een half uur later was er nog een lichte naschok.