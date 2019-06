Bij een recyclingsbedrijf in het Brabantse dorp Son is zondag brand uitgebroken. In de wijde omtrek waren dikke rookwolken te zien.

Een van de afvalbergen op het terrein van recyclingbedrijf Baetsen staat in brand. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost laat aan NU.nl weten dat de berg een omvang van zo'n 20 bij 20 meter heeft.

De brandweer probeert de andere afvalbergen op het terrein nat te houden, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. De veiligheidsregio verwacht dat de brand na twee uur geblust zal zijn.

Bij Baetsen is de laatste jaren meerdere keren brand uitgebroken. Zowel in augustus als in oktober 2017 stond een afvalberg in brand, waaronder een stapel matrassen van 15 bij 15 meter.