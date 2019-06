De storm van vrijdag heeft de veiligheidsdiensten geen bijzonder drukke dag opgeleverd. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl bij de veiligheidsregio’s. Aan de kust, waar zaterdag code geel van kracht is, komen nog wel een aantal meldingen binnen over loszittende dakpannen en omgevallen bomen.

Het weeralarm voor zaterdag is afgegeven vanwege forse windstoten tussen 75 en 90 kilometer per uur.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio's Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland meldt rond 17.00 uur dat er zo'n 110 meldingen zijn binnengekomen. Bij de stormen eerder deze week waren dat er nog zo'n 150.

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Rijnmond zijn er zaterdag minstens 25 meldingen binnengekomen. Binnen Zuid-Holland zou de wind met name voor loszittende dakpannen hebben gezorgd.

Veiligheidsregio Zeeland was niet bereikbaar voor een reactie. In dat gebied staat zaterdag een vrij harde wind met windkracht 9.

Een beeld van de stormschade van deze week. (Foto: ANP)

Vluchten Schiphol geschrapt door harde wind

De harde wind speelt ook vliegreizigers parten. KLM heeft zestien vluchten geschrapt en Schiphol zelf heeft meerdere banen gesloten. Daardoor kunnen minder vliegtuigen landen of opstijgen, wat tot vertraging leidt.

In de meeste gevallen gaat het om maximaal een uur. KLM gaat ervan uit dat er geen andere vluchten meer worden geschrapt, omdat de wind in kracht afneemt.

Aantal meldingen over storm vrijdag valt mee

In Groningen, een van de provincies waar vrijdag code oranje het langste van kracht was, zijn er tot zaterdagmiddag 17.00 uur 'slechts' vijf meldingen binnengekomen bij de veiligheidsregio over stormschade. Alle meldingen gingen over omgevallen bomen. De brandweer moest uitrukken om de wegen weer vrij te maken.

In het oosten van het land zijn in totaal negentien incidenten gemeld. "Dat lag in de loop der verwachting en is niet uitzonderlijk", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio Twente. Ook hier ging het om omgevallen bomen en loszittende takken.

Boven Utrecht werd vrijdag een van de eerste (onweers)buien gemeld. Voor zover bekend zijn daar zo'n 32 meldingen binnengekomen over stormschade, aldus de veiligheidsregio.

Het Verbond van Verzekeraars kon nog geen indicatie geven over hoeveel schade er vrijdag is geleden. De brancheorganisatie schatte de schade van stormen eerder deze week nog op tientallen miljoenen euro's.