Vier personen zijn zaterdag onwel geworden in een vrachtloods op Schiphol nadat daar een nog onbekende vloeistof is gaan lekken. Ook woedt er in de buurt van Schiphol een grote schuurbrand.

Het vloeistoflek wordt bevestigd door een woordvoerder van Schiphol. Een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland kon nog geen informatie geven over het incident, dat plaatsvond in een vrachtloods van Menzies World Cargo. Het bedrijf was zelf niet bereikbaar voor reactie.

Het viertal slachtoffers is overgebracht naar een ziekenhuis. Volgens NH Nieuws is dat het VU Medisch Centrum, maar de woordvoerder kan dat niet bevestigen.

Hoe het incident kon gebeuren en hoe het met de slachtoffers gaat, is nog onbekend.

Grote brand in omgeving van Schiphol

Tegelijkertijd staat in de buurt van Schiphol, aan de Sloterweg in Badhoevedorp, een schuur in brand. Door hevige rookvorming heeft de veiligheidsregio opgeschaald naar GRIP 1. Dit houdt in dat hulpdiensten moeten samenwerken vanwege de schaal van het incident.

De rookwolk die men ziet in de omgeving van Schiphol heeft dus niets te maken met het incident in de loods. Ook wordt het vliegverkeer niet gehinderd door de rook.