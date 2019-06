De uitspraken van Toine Beukering, aanstaand senator voor Forum voor Democratie, in een interview met De Telegraaf hebben zaterdag tot boze reacties geleid. Beukering stelde dat de Joden tijdens de Holocaust weinig verzet tegen de Duitsers toonden en "als makke lammetjes" in de gaskamers belandden.

Beukering, oud-brigadegeneraal van Defensie, werd door FVD naar voren geschoven als de nieuwe voorzitter van de Eerste Kamer. In het interview zegt hij gefascineerd te zijn door de Holocaust omdat "de Joden - zo'n dapper strijdbaar volk - als makke lammetjes gewoon door de gaskamers werd gejaagd".

Op sociale media stelt een medewerker van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) dat de uitspraken op een gebrek aan kennis wijzen. Volgens haar zijn ze een bewijs van "falende Holocaust-educatie".

Tweede Kamerlid Jan Paternotte van D66 noemt de woorden van Beukering "een waanzinnige klap in het gezicht van zoveel nabestaanden". Daarnaast meent de politicus dat de aanstaand senator zich schuldig maakt aan geschiedvervalsing.

Forum voor Democratie-fractievoorzitter Thierry Baudet reageerde niet direct op het interview. Wel zegt hij zaterdagmiddag "trots" te zijn op Beukering, refererend aan het beoogde Kamervoorzitterschap van de oud-militair.

'Vergelijking met lammetjes is historisch onjuist'

De vergelijking met "makke lammetjes" maakt Beukering vanwege het "weinige verzet" dat er in zijn ogen bij de Joden is geweest in de Tweede Wereldoorlog. Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad, vertelt in De Telegraaf dat de vergelijking "historisch onjuist" is.

Volgens Voet was er geen sprake van weinig verzet, maar van "desinformatie, medewerking van de overheid en de Duitse vernietigingsmachine".

Naar schatting werden zes miljoen Joden vermoord tijdens de Holocaust. Dat gebeurde voornamelijk in vernietigingskampen als Auschwitz-Birkenau en Sobibór, maar ook door speciale eenheden die, met name aan het oostfront, in de rug van de gevechtseenheden verantwoordelijk waren voor grote moordpartijen onder Joden.